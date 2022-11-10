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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 أندية تطلب استعارة مهاجم الأهلى .. تفاصيل

صدى البلد

أكد  فرج عامر ، على مشاركة حسام حسن لاعب الاهلى فى مباريات الفريق بـ بطولة كاس مصر ، و وجود 4 اندية ترغب استعارته حتى نهاية الموسم .

 

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ حسام حسن مهاجم الاهلي سوف يشارك في مباريات كاس مصر مع الاهلي اساسي ، افي نفس الوقت أربع اندية ترغب في استعارة حسام حسن لنهاية الموسم ، الاهلي لم يعطي الضوء  الاخضر  قبل سؤال مارسيلو  كولر ”. 

 

رحيل ثنائي الأهلي 

وأعلن نادر شوقي وكيل اللاعب محمد محمود لاعب خط وسط النادي الاهلي رحيله عن الفريق في انتقالات يناير للإعارة، بسبب خروجه من حسابات المدير الفني للأهلي.

وفي هذا الصدد قال الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة النادي الأهلي، تأخرت بشكل كبير بشأن الموافقة على رحيل زياد طارق ومحمد محمود.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "كان يجب على الأهلي رحيل ثنائي الفريق من أجل المشاركة في المباريات بدلا من تواجدهم خارج حسابات المدير الفني".

وأضاف "نصحت إدارة الأهلي في انتقالات الصيف بضرورة رحيل محمد محمود وزياد طارق، قبل أن يخرج وكيل أعمال محمد محمود للحديث عن رحيله في انتقالات يناير".

واختتم "نفس الأمر ينطبق على زياد طارق حيث لا يشارك في التدريبات مع الفريق الأول، ويؤدي بشكل مميز مع فريق الشباب فلماذا تم التمسك باستمراره في انتقالات الصيف وهناك موافقة على رحيله في يناير؟".   

الأهلى حسام حسن فرج عامر احمد شوبير شوبير النادي الأهلي

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