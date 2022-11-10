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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحمد لله.. أول تعليق لجنش بعد تأهل فيوتشر لدور المجموعات بالكونفدرالية..شاهد

صدى البلد

علق محمود جنش حارس مرمى فريق فيوتشر، على التأهل إلى دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية  بعد الفوز على فريق أول أغسطس في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء باستاد السلام ضمن منافسات دور ال32 .

 

ونشر جنش عدة صورة له من احتفالات الفريق بالفوز وعلق قائلا “ الحمد لله  ”.

 

و قال محمود جنش حارس مرمى فريق فيوتشر، إن مباراة فريقه أمام بريمو دي أوجوستو الأنجولي، كانت في غاية لصعوبة على الفريق لما يملكه الفريق الأنجولي من خبرات.


وأضاف جنش، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن فريق فيوتشر لديه هدف هذا الموسم الوصول لنهائي كأس الكونفدرالية، رغم الصعوبات التي يتعرض لها الفريق منذ انطلاق البطولة، وأن الفريق بدأ من الآن التحضير لدور المجموعات وجمع النقاط من أجل التأهل لدور الثمانية من البطولة.


وتابع جنش، أن الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر نجح في وضع الفريق وسط الكبار، مؤكدًا أن الجهاز الفني يعمل بكامله طاقته من أجل الوصول لتحقيق الأهداف المطلوبة.


وواصل جنش، أن الفريق يملك لاعبين من أصحاب الخبرات الذين لعبوا في نفس الأجواء مع أنديتهم قبل الانضمام للفيوتشر.

محمود جنش كاس الكونفدرالية بطولة الكونفدرالية الكونفدرالية هاني حتحوت دور الثمانية

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