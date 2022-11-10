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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولة أممية: مبادرة حياة كريمة بمصر مهمة وأحدثت طفرة غير مسبوقة بالأراضي الزراعية

صدى البلد

  هنأت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا، مصر على حسن تنظيم مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ وتوفير كل الدعم لإدارته، مشيرة إلى عدم الاستمرار في أوضاع المناخ الحالية ونحن في مرحلة الانتقال من الوعود للتنفيذ، لأن هذه الدول التي تعاني هي أكثر الدول فقرا.
وأشادت المسئولة الأممية، في حوار مع قناة "القاهرة الإخبارية"، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ (كوب- 27) بمدينة شرم الشيخ، بمبادرة حياة كريمة، قائلة:"حياة كريمة هامة جدا، وأصبح بمصر الآن نحو 20% أكثر من الأراضي باستخدام أقل للمياه وزيادة للإنتاجية بنسبة 50% بسبب حياة كريمة".
وأشارت إلى أن مبادرة حياة كريمة شجعت المزارعين عندما رأوا نجاح هذا المشروع وفكروا في إنهم يستطيعون تنفيذ هذا الأمر بأنفسهم، كما أن المبادرة أحدثت طفرة غير مسبوقة في الأراضي الزراعية. 
وأوضحت كورين فلايشر :" نستطيع أن نغير الأشياء من حولنا في المجتمعات بشكل سريع لذا إن فعلنا ذلك فإن منطقة الشرق الأوسط التي عانت من الصراعات لوقت كبير ستنهض، كما أن هناك قنوات كاملة من المياه تدمرت والمواطنون يستطيعون مواصلة الإنتاج وخلال عام أو عامين لن يكونوا بحاجة للمساعدة".
وشددت المسئولة الأممية على ضرورة اتخاذ قرار واضح بشأن انبعاثات الكربون وبحاجة للقطاع الخاص أن يأتي ويقدم الحلول الخاصة به، علما أنه إذا انضم القطاع الخاص إلينا في هذا الشأن سينفذ بسرعة، كما أننا بحاجة للاستثمار في مجال المناخ بالمناطق الأكثر تأثرا.
وأكملت :" عندما يحدث فيضان ويقوم بتدمير كل شىء ويزيل بيتك وأرضك، وهو الشيء الوحيد الذي لديك لتطعم به عائلتك، حينها يجب أن تغادر هذا المكان، وفي برنامج الأغذية، هدفنا أن نطعم الناس، لأن التغيرات المناخية أثرت على إمدادات الغذاء حول العالم".
وأضافت أن منطقة الشرق الأوسط تأثرت بشكل كبير بسبب الجفاف في دولة مثل العراق، منبهة إلى أن نهري دجلة والفرات قلتا فيه نسبة المياه بحوالي 50% عن النسبة الطبيعية، كما أن البحيرات تجف بالكامل مما ينذر بعدم إمكانية الزراعة ومع ازدياد أسعار الغذاء فهناك عائلات لا تستطيع إطعام أطفالها وحكومات لا تستطيع توفير الدعم لمواطنيها.

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