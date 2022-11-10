بالفرو.. درة تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة درة على مشاركة جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت درة بإطلالة شتوية جذابة مرتدية جاكيت طويلا من الفرو، ما حاز على إعجاب متابعيها.



على جانب آخر، تحدّثت الفنانة درة عن شخصية "نورهان" التي تقدمها في مسلسل "المتهمة" ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

وقالت «درة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending، إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا، موضحة: “الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي، كنت مرعوبة من فكرة إن الواحد يصحى ناسي كل حاجة”.

وطلبت درة من الجمهور انتظار الحلقات الأخيرة، بداية من الحلقة الثامنة وحتى العاشرة ليكتشفوا جميع التفاصيل ويحلوا لغز الجريمة.

أما عن تفاصيل الشخصية وتحضيرها لها، قالت درة: “مكانش في حاجة معينة مرجعية ليا، عشت الدور وتفاصيله، أكيد في أفلام كتير تدور فكرتها حول الجريمة والهروب، لكن محاولتش أقلد حد معين، قدمت الشخصية برؤيتي لها”.