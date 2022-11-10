عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفرو.. درة تخطف أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها

درة
درة

حرصت الفنانة درة على مشاركة جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتألقت درة بإطلالة شتوية جذابة مرتدية جاكيت طويلا من الفرو، ما حاز على إعجاب متابعيها.

 

مكياج صاخب وإطلالة جريئة.. درة تستعرض أنوثتها| شاهد

فستان مبطن.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور على إنستجرام |فيديو


على جانب آخر، تحدّثت الفنانة درة عن شخصية "نورهان" التي تقدمها في مسلسل "المتهمة" ويعرض عبر منصة "شاهد vip".

وقالت «درة»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج MBCtrending، إن الشخصية أثرت عليها كثيرًا، موضحة: “الشخصية أثرت عليّ أثناء التصوير وبعده، طول الوقت بفكر فيها هي عندها فقدان ذاكرة جزئي، كنت مرعوبة من فكرة إن الواحد يصحى ناسي كل حاجة”.

وطلبت درة من الجمهور انتظار الحلقات الأخيرة، بداية من الحلقة الثامنة وحتى العاشرة ليكتشفوا جميع التفاصيل ويحلوا لغز الجريمة.

أما عن تفاصيل الشخصية وتحضيرها لها، قالت درة: “مكانش في حاجة معينة مرجعية ليا، عشت الدور وتفاصيله، أكيد في أفلام كتير تدور فكرتها حول الجريمة والهروب، لكن محاولتش أقلد حد معين، قدمت الشخصية برؤيتي لها”.

أحدث أعمال درة صورة درة اعمال درة أخبار درة إطلالة النجمة التونسية درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية في عقوبة كهربا.. مضاعفة الإيقاف 6 شهور إضافية

الأزمة تزداد تعقيدا.. موقف صادم من الزمالك تجاه إمام عاشور

الكيلو ب 10.5.. مفاجأة فى أسعار الأرز بالأسواق خلال الفترة المقبلة

مفاجأة.. شوبير: هذا اللاعب سيصنع الفارق مع الزمالك

فرج عامر: مقابل مبلغ مالي كبير.. الأهلي يواجه الهلال السعودى | تفاصيل

الحقونا حازم الحديدي مات.. ماذا حدث لـ وكيل اللاعبين الشهير بالدقي؟|القصة الكاملة

ليست الأولى.. التحريات: حازم الحديدي حاول التخلص من حياته عدة مرات

الجرام بـ 817.. استقرار في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

ترشيحاتنا

نشرت صورتها بدون حجاب.. ممثلة إيرانية شهيرة تتحدى السلطات

ياسمين فؤاد: تعاون مصري أمريكي في مجال حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية|صور

خلال قمة المناخ.. رضا حجازي: التكنولوجيا تلعب دورًا مركزيًا في ثورة التعليم

من جوايا بنزف.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة حازم الحديدي

بطاقتك.. كشف ملابسات فيديو الشرطة المزيفة على تيك توك |تفاصيل

حتى 15 ديسمبر|الضرائب: أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للبنان لمواجهة الكوليرا

تخفيفا على المواطنين.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن

مرض منتشر بين الأطفال .. تحذير عاجل من جمال شعبان

أمطار رعدية على هذه المناطق.. تعرف على طقس الـ 48 ساعة القادمة

فيديو

بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية للبنان لمواجهة الكوليرا

تخفيفا على المواطنين.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن

الحصة قلبت فرح شعبي .. هكذا شرح مدرّس السلم الجيولوجي لطلاب الثانوية |فيديو

بمشاركة أبو العينين..قادة إفريقيا و15 من نواب رؤساء الدول يؤيدون مبادرات السيسي بقمة المناخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ