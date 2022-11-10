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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

من سنة إلى شهر|أول رد فعل من عريس الإسماعيلية بعد تخفيف الحكم عليه

عريس الإسماعيلية
عريس الإسماعيلية

أسدلت محكمة مستأنف الإسماعيلية الستار على قضية عريس الإسماعيلية، بعد صدور حكمها على العريس بالحبس شهرا مع إيقاف التنفيذ.

قضية عريس الإسماعيلية 

 قال أمير ربيع، محامي عريس الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن عبد الله قضى شهرا في محبسه منذ إلقاء القبض عليه بعد تحرير زوجته محضر ضده، متوقعا خروجه بعد إنهاء الإجراءات.

وقضت محكمة جنح الإسماعيلية، بحبس عبد الله، المعروف باسم “عريس الإسماعيلية” سنة مع النفاذ في تهمة الاعتداء على زوجته عروس الإسماعيلية، بينما قضت ببراءته في واقعة  الاحتجاز، مع غرامة ٢٠٠٠ جنيه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

عريس الإسماعيلية قضية عريس الاسماعيلية الحكم على عريس الاسماعيلية التعدي على عروس الاسماعيلية أولى جلسات محاكمة زوج عروس الإسماعيلية

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