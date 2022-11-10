من سنة إلى شهر|أول رد فعل من عريس الإسماعيلية بعد تخفيف الحكم عليه

أسدلت محكمة مستأنف الإسماعيلية الستار على قضية عريس الإسماعيلية، بعد صدور حكمها على العريس بالحبس شهرا مع إيقاف التنفيذ.

قضية عريس الإسماعيلية

قال أمير ربيع، محامي عريس الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن عبد الله قضى شهرا في محبسه منذ إلقاء القبض عليه بعد تحرير زوجته محضر ضده، متوقعا خروجه بعد إنهاء الإجراءات.

وقضت محكمة جنح الإسماعيلية، بحبس عبد الله، المعروف باسم “عريس الإسماعيلية” سنة مع النفاذ في تهمة الاعتداء على زوجته عروس الإسماعيلية، بينما قضت ببراءته في واقعة الاحتجاز، مع غرامة ٢٠٠٠ جنيه.

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