إطلالة جريئة.. شاكيرا تتجاوز أزمة الطلاق بطريقتها| شاهد

استطاعت النجمة شاكيرا أن تتجاوز أزمة الطلاق سريعا، حيث شاركت النجمة الكولومبية جمهورها بصورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، ةذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت شاكيرا بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان مجسم باللون الأبيض سوارية ومطرز بالفضي، واختارت مغنية البوب ترك بعض خصلات شعرها البني المموج من الجانبية بحرية ورفعت باقي الشعر مما ميز إطلالتها.

ووضعت لمسات بسيطة جدا ناعمة من المكياج الوردي لكي يتناسب مع لون بشرتها.

وأكملت إطلالتها بمسك حقيبة صغيرة سوارية فى اليد وإرتداء قراط مستدير فضي.

وكانت تحدثت الكولومبية شاكيرا البالغة من العمر 45 عامًا لأول مرة عن انفصالها الصادم من جيرارد بيكيه بعد 12 عامًا وطفلين معًا، وذلك فى حوارها ب عدد أكتوبر من مجلة Elle.

وقالت: "لقد التزمت الصمت وحاولت فقط معالجة كل شيء ومن الصعب التحدث عن ذلك ، خاصة لأنني ما زلت أعاني من ذلك ، ولأنني في نظر الجمهور مذنبة ولأن انفصالنا ليس مثل الانفصال المنتظم ولذا كان الأمر صعبًا ليس فقط بالنسبة لي ، ولكن أيضًا على أطفالي صعب بشكل لا يصدق".

شاكيرا