معارض فنية في أماكن أثرية.. 12 فنانا يشاركون في «آرت إيجيبت» بالأهرامات

كشفت نادين عبد الغفار، مؤسسة مبادرة “آرت إيجيبت”، تفاصيل عن المبادرة، قائلة إن المؤسسة فنية، ومنذ خمس سنوات يتم إنشاء معارض تابعة للمؤسسة فى أماكن أثرية، حيث تم البدء بالمتحف المصري بالتحرير والمنيل وشارع المعز.

وأضافت "عبد الغفار"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه في العام الماضي تم إنشاء معرض دولي فى الأهرامات، وهذا العام النسخة الثانية له.

وأوضحت أنه ما زال موجودا حتى آخر هذا الشهر، وهو ليس معرضا عاديا ولكنها أعمال فنية كبيرة جدا ومركبة.

وأشارت إلى أن المعرض يشارك فيه 12 فنانا، 2 مصريين و10 من دول أجنبية، لافتة إلى أن هناك عملا منها يتم تركيبه اليوم بالتزامن مع قمة المناخ، وسيتم التحدث عن هذا المشروع داخل المؤتمر.