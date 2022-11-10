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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مكتب شكاوى المرأة يشارك بجناح في قمة المناخ cop27

صدى البلد

يشارك مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة بجناح داخل  المنطقة الخضراء green zone  ضمن فعاليات مؤتمر  المناخ cop27 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6-18 نوفمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ.


وصرحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس أن جناح المكتب يضم مجموعة من محامى و اخصائيين نفسيين للمكتب يعملون كنقاط مساعدة داخل المنطقة الخضراء green zone   لاستقبال شكاوى التعدي والتحرش وخاصة التحرش الجنسي للمشاركات بقمة المناخ - والمجرمة بالقانون المصري، والوارد منها نموذجاً بمدونة السلوك الخاصة بمنع التحرش ، موضحة أنه يتم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الشكاوى المستقبلة ، واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للقانون المصري  ومدونة السلوك الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة  الإطارية لتغيير المناخ
واضافت رئيسة المجلس أن المكتب يستقبل الشكاوى عبر قنوات الإستقبال المختلفة سواء من خلال نقاط المساعدة الموجودة فى الجناح الخاص باستقبال الشكاوى بالمنطقة الخضراء،  أو من خلال الخط الساخن (15115) الذى يعمل 24 ساعة يومياً أو  عبر الواتساب على رقم ( 01007525600 20+)
تجدر الاشارة الى أن مكتب شكاوى المرأة  هو الآلية الوطنية لتلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة واحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة. ومن ثم ابلاغ السلطات العامة عن اية انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.


ويقدم المكتب المشورة النفسية والقانونية ضمن إختصاصات  المكتب بشكل عام في 12 اختصاص وتصنيف خاص بشكاوى السيدات، ومنهم شكاوى العنف ضد المرأة.

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