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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرها 12 عاماً.. ناشطة بيئية من تنزانيا: زرعت 38 ألفا و500 شجرة|فيديو

شرون رينجو - ناشطة
شرون رينجو - ناشطة بيئية من تنزانيا

أكدت شرون رينجو، ناشطة بيئية من دولة تنزانيا، أن المؤسسة الخاصة بها لديها ثلاث موضوعات أساسية، هي: التغير المناخي، والعدالة البيئية، والسياحة المستدامة، مشيرة إلى أن التغير المناخي حالياً له تأثيرات سلبية وقاسية، ويمكن إيقافها من خلال زراعة المزيد من الأشجار.

وقالت شرون رينجو، أثناء لقائها بكامير برنامج "8 الصبح" مع الإعلامية داليا أشرف، والمذاع على فضائية "DMC"، إنها بدأت عملها التطوعي في سن 5 أعوام، معقبة: "كان لدي رغبة حقيقية،  عندما رأيت زملائي الأطفال يعملون دون حذاء وجياعا، وهذا كسر قلبي عليهم، وقررت أن أعمل من أجل أن يكون لدي الأموال لمساعدتهم وزراعة المزيد من الأشجار، ولكي يكون لديهم أحذية وأماكن للنوم".

وأوضحت أنها تبلغ من العمر 12 عاماً حالياً، وأنها قرأت الكثير من الكتب، وقامت بزراعة 38 ألفا و500 شجرة في شرق أفريقيا، في كينيا، وبروندي، وتنزانيا، والكونغو، وجنوب السودان.

وأشارت شرون رينجو إلى أنها قامت بتعيين سفراء لمؤسستها في كينيا، وتنزانيا، ورواندا، وجنوب أفريقيا، وأمريكا، والصين، مؤكدة أنها تخطط لتعين سفيرا في مصر.

 

 

شرون رينجو التغير المناخي شجرة إفريقيا تنزانيا ناشطة بيئية

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