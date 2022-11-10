بدء جلسة الشباب ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (كوب 27) لليوم الخامس

بدأت جلسة (الشباب) ضمن فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 بشرم الشيخ لليوم الخامس، اليوم الخميس، بحضور وزيرة البيئة ياسمين فؤاد ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي و الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية.

وقالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إن "الحكومة المصرية بذلت جهدا كبيرا عبر الـ 11 شهرا الماضية في التجهيز والإعداد لـ (كوب 27 )، ليكون منصة للابتكار وبداية رواد الأعمال وجزء من الحل مشكلة تغير المناخ، مشيرة إلى أن الحكومة تبذل جهدا ضخما لرفع الوعي وإدماج الشباب في كوب 27 بشكل منظم وفعال لتحقيق أقصى استفادة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه تم منح مساحة كبيرة للشباب في المحافظات المحلية ليس فقط لتمثيل العمل المناخي ولكن أيضا للتعامل مع إجراءات التكيف، موضحة أنه بدون إدماج الشباب في العمليات الخاصة بالتكيف والمؤسسات الأكاديمية لن يكون هناك فائدة.