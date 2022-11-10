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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم حكومة كوريا إلى حكومة مصر منحة لا تتجاوز قيمتها 7 ملايين و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع "تحسين نظام المشتريات الحكومية في مصر".

والقرار رقم 528 لسنة 2022، بمعاملة كل من الأميرة نوف بنت مقرن بن ممدوح آل سعود، والأمير عبد العزيز بن مقرن بن ممدوح آل سعود (سعوديين الجنسية) المعاملة المقررة للمصريين بالنسبة لتملك مساحة 1.2 فدان و9 قيراط، بناحية الحزام الأخضر بوادي النطرون بالكيلو 96.95 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوي.

الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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