الرعاية والبث الفضائي.. اجتماع مهم لمجلس إدارة الأهلي| تفاصيل

يعقد مجلس إدارة الأهلي، إجتماعاً اليوم بالمقر الرئيسي بالجزيرة لاعتماد عدد من الملفات الرئيسية التي تخص القلعة الحمراء، ويحسم الإجتماع الذي يعقد برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراقب الحسابات قبل عرضهم علي الجمعية العمومية العادية للنادي التي ستقعد نهاية الشهر الجاري.

كما سيحسم الإجتماع، الهيكل الإداري للفرع الرابع بالتجمع الخامس قبل إفتتاح المرحلة الأولي منه في 25 نوفمبر الجاري حيث يشغل مدير الفرع العميد أحمد إيهاب النحاس.

كما يعتمد المجلس أيضاً عقود الرعاية والبث الفضائي بشكلها النهائي بعد صياغتها قانونيا وقبل التوقيع عليها مع الشركات المعلنة.