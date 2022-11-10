بينهم 122 إمرأة.. تونس تستعد لانتخابات برلمانية وسط تشديدات أمنية

تتجه الجمهورية التونسية لانتخابات برلمانية الشهر المقبل متطلعة إلى أن يتم هذا الاستحقاق الدستورى بشفافية ونزاهة بعيدا عن محاولات ضرب المسار الانتخابي.

وحسب ما أعلنته تونس بشأن عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية، قالت هيئة الانتخابات في تونس إنها قبلت ملفات 1058 مرشحا للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المرتقبة نهاية العام الجاري، التي تقاطعها قوى المعارضة، من بينهم 122 امرأة.

وأوضح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، في مؤتمر صحفي أن الهيئة تلقت 1428 مطلب ترشح، قبلت منهم 1058 ورفضت 363 لانعدام الشروط المطلوبة، وذلك بشكل مبدئي قبل مرحلة الطعن.

وأشارت الهيئة إلى أن 88 بالمئة من المرشحين رجال و12 بالمئة من النساء، مضيفة أن 14 بالمئة من المرشحين من الفئة العمرية بين 23 و 35 سنة، و 31.4 بالمئة بين 36 و45 سنة، فيما كانت النسبة الأكبر للفئة العمرية بين 60 و64 سنة وبلغت 44.4 بالمئة.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد قد وجه ، وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بالتصدي لمن يحاولون "استغلال مواقعهم لضرب المسار الانتخابي"، حسب تعبيره.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن سعيد ركز خلال لقائه وزير الداخلية على "الدور الهام والمحوري لقوات الأمن الداخلي في هذه المرحلة التي تعيشها تونس، وعلى ضرورة فرض احترام القانون على الجميع وعلى قدم المساواة".

وأضاف البيان أن سعيد أكد على ضرورة "التصدي لكل أنواع الجريمة، ومن بينها تلك التي برزت مؤخرا والمتعلقة بجمع التزكيات لانتخابات 17 ديسمبر المقبل والرشاوى التي دُفعت".