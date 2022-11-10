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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جوزيب بوريل: القوات الأوروبية بحاجة لتأمين إمدادات الوقود في كل دول الاتحاد

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الحرب في أوكرانيا كشفت صعوبات نقل العتاد العسكري بين دول الاتحاد.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن القوات الأوروبية بحاجة لتأمين إمدادات الوقود في جميع الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن روسيا شنت هجمات سيبرانية ضد دول الاتحاد قبل الحرب في أوكرانيا.

وقد أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، استعادته السيطرة على 12 قرية في منطقة خيرسون منذ أمس الأربعاء.

وقال الجيش الأوكراني، في بيان له، أن "قواتنا تقدمت 7 كيلومترات في محورين مختلفين خلال 24 ساعة فقط".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن قوات الجيش الروسي تتكبد خسائر فادحة في شرق أوكرانيا.

وفي خطابه المسائي، قال زيلينسكي إن الهجمات الروسية الشرسة على منطقة دونيتسك مستمرة، ولكن العدو يتكبد خسائر فادحة هناك".

وأضاف: "أعتقد أن موسكو تعيد تركيز قواتها لشن هجمات محتملة على بنيتنا التحتية وخصوصاً التي تتعلق بالطاقة".

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