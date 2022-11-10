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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التايكوندو يكشف عن شعار بطولة مصر الدولية المفتوحة

تايكوندو
تايكوندو

أعلن الاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى شعار بطولة مصر الدولية المفتوحة للتايكوندو فئة الـ G2 في نسختة السابعة والتي ستقام خلال الفترة من 13 إلى 18 فبراير من العام المقبل 2023 بالصالة المغطاة بنادي النادي بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن تشهد البطولة منافسات الكبار والشباب والناشئين وينضم إليهم منافسات الباراكيروجي في هذه النسخة لأول مرة على مدار النسخ السابقة للبطولة.

كان قد نظم الاتحاد المصري للتايكوندو بطولة الجائزة الكبرى المصرية أكتوبر الماضي لأول مرة بنادي 6 أكتوبر ، وبلغ مجموع جوائز البطولة  80 الف جنيه، في 4 موازين للرجال ومثلهم للسيدات. 

وحصل صاحب المركز الأول على 5 آلاف جنيها والمركز الثاني 3 آلاف جنيها والثالث ألفين فقط.

بطولة مصر الدولية المفتوحة للتايكوندو بطولة مصر الدولية العاصمة الإدارية الجديدة

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