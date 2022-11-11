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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحبس مع الشغل .. عقوبات مشددة تواجه المتهم بـ سرقة مخزن شركة بمدينة نصر

حبس رجل
حبس رجل

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مدينة نصر، من كشف ملابسات واقعة سرقة منقولات من داخل مخزن إحدى الشركات بمدينة نصر .

و تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان من مسئول بإحدى الشركات ، مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة بعض المنقولات من داخل المخزن الخاص بالشركة.

و بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه مشرف أمن بالشركة محل البلاغ - مقيم بعين شمس ، أمكن ضبطه .

و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، و باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات اتهمتهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

عقوبة السرقة وفقا للقانون 

 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

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