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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المشدد وغرامة نصف مليون جنيه .. عقوبات رادعة تواجه تجار المخدرات بالقليوبية

حبس تجار مخدرات
حبس تجار مخدرات

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 6 تجار مخدرات 4 أيام علي ذمة التحقيق لترويجهم المواد المخدرة خلال حملة أمنية بمراكز المحافظة.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بالقليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، لضبط الخارجين على القانون ، واستهدفت الحملة جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 6 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ (2376) حكم قضائي متنوع ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة 

 

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

القليوبية المواد المخدرة قانون العقوبات

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