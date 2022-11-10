إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب ثلاثة أشخاص على طريق ترعة الساحل على طريق طلخا المنصورة، بمحافظة الدقهلية، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين وسقوط إحداهما في ترعة الساحل.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من من مأمور مركز شرطة طلخا، بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة الساحل، أمام قرية شرنقاش، وذلك بعد اصطدامها بأخرى ربع نقل، ووجود مصابين.

انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص

وتم نقل المصابين للمستشفى الطوارئ الجامعى، وتم انتشال السيارة من الترعة، ورفع آثار الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.