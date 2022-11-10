تفاصيل أحدث تعاون مع هيئة الطاقة الجديدة لتحويل محطات المحمول إلى العمل بالطاقة النظيفة

وقعت شركة اتصالات مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لتحويل جميع محطات المحمول التابعة لشركة اتصالات مصر المنتشرة في أنحاء الجمهورية إلى العمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بالتزامن مع الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، التي تُعقد حالياً في شرم الشيخ، بحضور 197 دولة من أجل مناقشة سياسات واستراتيجيات مواجهة الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.



شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع مذكرة التفاهم بحضور نخبة من كبار المسئولين بهيئة الطاقة الجديدة وشركة اتصالات مصر.





وعبر الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن سعادته بتوقيع أول مذكرة تفاهم مع شركة اتصالات مصر الرائدة في قطاع الاتصالات للتحول إلى الطاقة النظيفة في جميع محطات التليفون المحمول للشركة المنتشرة في انحاء الجمهورية.

وأكد أن هذه الخطوة المهمة تتماشي مع توجه الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة النظيفة لحماية البيئة، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.



وقال: إن مصر تمتلك إمكانيات هائلة ومتنوعة في مصادر الطاقة المتجددة وبصفة خاصة في طاقتي الرياح والشمس، لافتا إلى أن نسبة الطاقة الكهربائية النظيفة وصلت في مصر إلى 25% وأن خطة الدولة في هذا الشأن تتسم بالمرونة وتتفاعل مع المتغيرات وحجم الطلب على الطاقة الكهربائية، موضحاً أن الحكومة المصرية نجحت في إبرام العديد من التعاقدات مع تحالفات دولية كبيرة وبأسعار تنافسية، لتكون الطاقة المتجددة شريك أساسي في التنمية الأساسية والمستدامة.