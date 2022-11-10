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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل جلسة جاريدو مع عبد الرحمن مجدي في الإسماعيلي

عبد الرحمن مجدي
عبد الرحمن مجدي

خصص الإسباني خوان  كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، جلسة مع عبدالرحمن مجدي صانع ألعاب الفريق الشاب على هامش المران الذي أقيم صباح الخميس على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية.

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جاء ذلك في إطار سلسلة اجتماعاته التحفيزية مع لاعبيه في الآونة الأخيرة على تقديم مردود إيجابي لصالح الفريق سعيًا وراء عودته إلى مكانته الطبيعية بإعتباره القطب الثالث للكرة المصرية.

كما حرص «جاريدو» على الشد من أزر لاعبه الشاب لعدم انضمامه إلى صفوف منتخب مصر الحالي الذي يستعد لخوض تجربة ودية ضد نظيره البلجيكي ضمن الأجندة الدولية.

ويواصل الإسماعيلي تدريباته الجماعية استعدادًا لملاقاة فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري في إطار رابع جولات الدوري الممتاز.

خوان جاريدو الاسماعيلي عبدالرحمن مجدي محافظة الاسماعيلية الدوري الممتاز

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