باحث سياسي: الإنسحاب الروسي من خيرسون مدروس..فيديو

قال نزار بوش الأكاديمي والباحث السياسي، والأستاذ بجامعة العلوم الإنسانية في موسكو، إن الانسحاب الروسي من خيرسون لم يأت نتيجة الهجوم أو الضغط الأوكراني، كما أن الانسحاب جاء تحسبا لعدة أمور، فهناك تهديد لسد كاخو فسكايا، فلو تم تدميره أو استهداف جزء منه لغرقت المنطقة والجنود الروسي، وهو الهدف الأول لتحريك الجيش، لذلك فالانسحاب مدروس بدقة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب بالفقرة الإخبارية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن روسيا تهيئ نفسها منذ عدة أسابيع للانسحاب من هذه المنطقة، وتم إجلاء السكان حتى لا يقع ضحايا مدنيين، وتم تمكين خطوط الدفاع للجهة اليسرى من النهر، وهي دفاعات محسوبة ومدروسة وتركت روسيا الضفة اليمنى من النهر.

وتابع أن القوات الأوكرانية إذا دخلت هي التي ستكون في خطر، لأنه لا توجد دفاعات جوية تستطيع إسقاط الطائرات الروسية في هذه المنطقة، وإذا تم استهداف السد ستغرق القوات الأوكرانية، وتم تجهيز القوة الدفاعية في روسيا هندسيا طوال هذه الأسابيع الماضية، وهذا الانسحاب في حد ذاته هو انسحاب تكتيكي كما أنه جاء حتى لا تطوق القوات الروسية من القوات الأوكرانية.