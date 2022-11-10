وزير الخارجية الباكستاني: COP 27 سيكون فرصة للتعافي من خسائر أزمات المناخ

قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري إن ما تم إنجازه وتحقيقه خلال فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) كبير ومهم جدا، "لأننا تمكنا أخيرا من وضع بند جديد وهو الخسائر في جدول أعمال المؤتمر، وهي نقطة مهمة جدا بالنسبة للدول كثيرة ومنها باكستان"، مشيرا إلى أن هذ المؤتمر سيكون فرصة للتعافي من تلك الخسائر.



وأضاف الوزير - في لقاء أوردته القناة الأولى المصرية على هامش فاعليات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ - أن أزمة التغير المناخي في باكستان ليست قضية الغد لكنها قضية اليوم، لافتا إلى أن كارثة الفيضانات التي تعرضت لها باكستان كنت بمثابة تحذير للدول الأخرى من أن تغير المناخ الذي يمكن أن يتسبب في دمار إذا لم يتم اتخاذ خطوات لتصحيحه على الفور ، مؤكدا ضرورة العمل الأن مع الدول النامية والدول المتطورة والمتقدمة لإيجاد حلول وإلا لن يكون هناك عالما ولا كوكبا لنعيش فيه.



وأشار إلى أن قضية التحول للأخضر هى من القضايا المهمة جدا ليس فقط لباكستان، ولكن للكثير من الدول وخاصة وأن باكستان تستورد الكثير من طاقة الهيدروجين ولذلك لابد أن نستثمر أيضا في الطاقات المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية في بلادنا ، مشيرا إلى أن تلك الأزمة التي تعرضنا لها كانت فرصة لنركز على أنواع الطاقة المتجددة.



ولفت الوزير إلى أن الموقف الاقتصادي في العالم بأكمله قد تأثر أولا بجائحة كورونا ثم بعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية؛ لذلك لابد من التوحد ومجابة هذا التهديد البيئي والمناخي والتركيز على الحلول، داعيا جميع الدول إلى السعى لإيجاد حل دبلوماسي وإحلال السلام بالمنطقة.