سفير أمريكا ومبعوثها الخاص بطرابلس يجدد التزام بلاده تجاه أمن ليبيا ومكافحة الفساد

جدد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إلتزام بلاده تجاه أمن الشعب الليبي ودعمها التحقيقات في الجرائم وقضايا الفساد.



وقال "نورلاند" - في مؤتمر صحفي عقده بمقر المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس ظهر اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) - "لقد أمضيت الثلاثة أيام التي وجدت فيها بليبيا في الاتصال والاجتماع بالجهات المعنية بالأزمة الليبية وذلك للعمل من أجل حلحلة الأزمة والوصول إلى حل يرضي الشعب الليبي الذي سئم ما يعانيه منذ عقد من السنوات، وخاصة من عدم إجراء الانتخابات في الــ 24 من ديسمبر 2021 الماضي، وما نجم عن ذلك من إحباطات، وإننا كولايات متحدة ملتزمون تجاه أمن الشعب الليبي وندعم التحقيقات في الجرائم وقضايا الفساد".



وأضاف "التقيت بكل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من قبل البرلمان فتحي باشاغا، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ومع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي، وأطلعتهم على أننا نشارك الشعب الليبي في احباطاته الناجمة عن عدم إجراء الانتخابات وفق أسس دستورية والتي كان من شأن نتائج إجرائها الإيجابية، أن تنهي الأزمة القائمة، وتشكيل حكومة موحدة، والاستجابة لإرادة الشعب ورغبته في مغادرة أية قوة أجنبية للأراضي الليبية".



وجدد السفير "نورلاند" الحديث عن إمكانية عودة السفارة الأمريكية إلى طرابلس؛ حيث تتخذ الترتيبات الآن من أجل إعادة تقديم خدماتها للمواطنين الليبيين، وذلك بافتتاح قنصليات في مدن أخرى غير العاصمة طرابلس.