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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار بمحافظة باسيلان جنوب غربي الفلبين

صدى البلد

توصلت القوات الحكومية الفلبينية وجبهة تحرير "مورو" الإسلامية إلى اتفاق بوقف إطلاق النار بمحافظة /باسيلان/ جنوب غرب البلاد.


وقالت قيادة مينداناو الغربية - حسبما نقلت شبكة (إيه بي إس سي بي إن) الفلبينية - إنه تم إسكات أصوات الأسلحة بتدخل لجان التنسيق المشتركة لوقف الأعمال العدائية وزيارتها للمنطقة في وقت سابق اليوم /الخميس/.


وكانت تقارير صادرة عن القيادة أوضحت أن اشتباكات وقعت بين الطرفين أول أمس /الثلاثاء/ ببلدة بمحافظة /باسيلان/ أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 15 آخرين ن صفوف القوت الحكومية، فيما لقي 5 أفراد من جبهة تحرير مورو.

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