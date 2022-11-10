التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار بمحافظة باسيلان جنوب غربي الفلبين

توصلت القوات الحكومية الفلبينية وجبهة تحرير "مورو" الإسلامية إلى اتفاق بوقف إطلاق النار بمحافظة /باسيلان/ جنوب غرب البلاد.



وقالت قيادة مينداناو الغربية - حسبما نقلت شبكة (إيه بي إس سي بي إن) الفلبينية - إنه تم إسكات أصوات الأسلحة بتدخل لجان التنسيق المشتركة لوقف الأعمال العدائية وزيارتها للمنطقة في وقت سابق اليوم /الخميس/.



وكانت تقارير صادرة عن القيادة أوضحت أن اشتباكات وقعت بين الطرفين أول أمس /الثلاثاء/ ببلدة بمحافظة /باسيلان/ أسفرت عن مقتل 3 جنود وإصابة 15 آخرين ن صفوف القوت الحكومية، فيما لقي 5 أفراد من جبهة تحرير مورو.