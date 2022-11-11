أخبار التكنولوجيا|خصم 10 آلاف جنيه على واحد من أفضل هواتف أندرويد.. أفضل موبايل سامسونج للشباب في مصر بـ 3000 جنيه

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

ينتظر جميع الأشخاص حول العالم عروض الجمعة السوداء أو ما يعرف بال black Friday بفارغ الصبر والذي يفصلنا عنها أسبوعان فقط، ولكن لا داعي للانتظار حيث يقدم موقع Best Buy في الولايات المتحدة بعض العروض المثيرة للاهتمام في الوقت الحالي.

تطرح شركة سامسونج المزيد من طرازات هواتفها الذكية من الفئة A، التي تراعي الشباب ومحدودي الدخل حيث أنها بميزانيات قليلة لكن بمواصفات رائعة، وأبرزها هاتف سامسونج Samsung A30 الذي سنوضح سعره ومواصفاته.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تعاملات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا و تويتر إيلون ماسك مع الدول الأخرى خارج الولايات المتحدة "تستحق النظر فيها"، و لم يوضح بايدن ما إذا كان هناك نوع من التحقيق قيد التنفيذ. لكنه أشار إلى ماسك أن يستحق مزيدًا من التحقق والفحص وراءه.

أطلقت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة هاتفها الذكي الجديد Oppo A58 5G في الصين، الذي يعد من أفضل هواتفها الاقتصادية بفضل المواصفات الرائعة والتصميم الأنيق.

ترددت شائعات كثيرة في الفترة الأخيرة عن نية شركة آبل Apple الأمريكية في نصميم هاتف قابل للطي ، لكن التقارير المبكرة تشير إلى أنه لن يتم إطلاقه قبل عامين على الأقل في هذه المرحلة ، ومن المحتمل أن أول جهاز قابل للطي لها لن يكون iPhone بل جهازًا لوحيًا من iPad.

تقوم معظم أماكن البيع أونلاين ببيع أفضل الهواتف وأجهزة التابلت والساعات الذكية و تخفيضها بشدة في يوم الجمعة السوداء black Friday ، وحتى قبله بأسبوعين ، ومن أفضل هذه العروض على تابلت سامسونج الأمريكي Samsung Galaxy Tab A8 على موقع أمازون الأمريكي.