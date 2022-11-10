شركة ناشئة تستعين بالتكنولوجيا لتنظيف شرم الشيخ خلال مؤتمر المناخ.. تفاصيل

دشنت شركة ناشئة جديدة تحت شعار "بيئة تنظيف" خدماتها لجمع المخلفات في مدينة شرم الشيخ أثناء انعقاد الدورة الـ 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27"مستخدمة أحدث الاساليب التكنولوجية الحديثة .

ووقّعت الشركة عقداً مع محافظة جنوب سيناء لإدارة المخلفات في مدينة شرم الشيخ .

وانطلقت أعمال النظافة العامة في المدينة الساحلية قُبيل أيام قليلة من انعقاد فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، حيث يجتمع أكثر من 90 رئيس دولة ووفود ممثّلة لأكبر الاقتصادات في العالم لمناقشة التحديات البيئة والبحث في تسريع تطبيق الأهداف المناخية العالمية ومعالجة التحديات البيئة.

وخلال الأسابيع الماضية شرعت الشركة في تأهيل البنية التحتية اللازمة لإدارة المخلفات واستحداث الحلول الملائمة لجمع المخلفات في المدينة.

كما أولت الشركة اهتماماً خاصاً للمركز الدولي للمؤتمرات بشرم الشيخ الذي يستضيف مؤتمر المناخ العالمي (كوب 27) من أجل ضمان توفير خدمات إدارة المخلفات وفقاً لأرقى المستويات.

وبالاضافة إلى ذلك نشرت الشركة العديد من الحاويات في مختلف أنحاء المركز ومحيطه، بالإضافة إلى نشر فرق عمل ماهرة للمساهمة في الحفاظ على النظافة والتأكد من التخلص من المخلفات بطريقة سليمة.

