أخبار التعليم| امتحانات الشهادة الإعدادية .. إرشادات مهمة لتحرير الاستمارات الإلكترونية.. خبير: الرئيس السيسي حرص على توفير التعليم عبر الابتكار وتمكين الإبداع

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كل ما تريد معرفته حول مركز التميز للاستدامة في جامعة عين شمس

أنشئ مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس، على أهداف علمية وبحثية شتى، تسهم في خلق الروابط بين الكليات المختلفة داخل الجامعة من الناحية البحثية والتدريبية والتعليمية والتوعية ووضع مقترحات مختلفة في مجالات الطاقة والمياه والتشجير بالإضافة إلى خلق روابط مع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين في مصر وخارجها للبدء في علاقات ومشاركات مختلفة معهم سواء كجهات بحثية أو تصنيعية أو مجتمع مدني.

بعد حريق مصنع الأكسجين بالبحيرة | تطور في إصابة طالب بمدرسة مجاورة للحادث

فور علمه بوقوع حريق بمصنع تعبئة الأكسجين المجاور لـ مدرسة النوبارية الصناعية المشتركة داخل المنطقة الصناعية بمدينة النوبارية ، توجه يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ، لزيارة مدرسة النوبارية الصناعية المشتركة للاطمئنان على سلامة طلابها ومعلميها ومعاينة آثار الحريق الذى أحدث تلفيات بسيطة بالمدرسة واسفر عن إصابة أحد الطلاب حيث تمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق واخماده وتم إخلاء المدرسة دون حدوث أي إصابات.

وصول مصر لنهائي بطولة العالم للجامعات للإسكواش فردي رجال وسيدات

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات تقريرًا مقدمًا من د.صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجامعات للإسكواش، حول نتائج نصف النهائي للبطولة، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 نوفمبر حتى 13 نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 12 دولة على مستوى العالم.

قواعد الأمن والسلامة.. ورشة عمل بتربية نوعية عين شمس

افتتح الدكتور أسامة السيد مصطفى عميد الكلية ورشة عمل بعنوان" قواعد الأمن والسلامة الخاصة بالحريق" بحضور الدكتور محمد أحمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور مصطفي قدري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا الدكتور ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من الموظفين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وإشراف الدكتورة أيات أنور مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية، وبالتعاون مع الدكتور محمود العطيفي مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، و الدكتورعبد الرحمن شوقي مدير وحدة التدريب وتنمية المهارات، ونائبه الدكتور محمد مسعد نائب مدير الوحدة.

امتحانات الشهادة الإعدادية .. إرشادات مهمة لتحرير الاستمارات الإلكترونية

امتحانات الشهادة الاعدادية .. تستعد لها حاليا مديريات التربية والتعليم ، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية تعليمات هامة لطلاب الشهادة الاعدادية بشأن تحرير استمارات التقدم لـ امتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2022 / 2023 .

وزير التعليم يطلق مسابقة أفضل مدرسة صديقة للبيئة

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة وزارية بعنوان "مطالبة الشباب بتعليم مناخي جيد"، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الـ27 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

خبير يعلق على الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن الثانوية العامة تعد مرحلة حاسمة لجميع الطلاب المصريين، وللوزارة لذلك تحرص الوزارة على الحرص على الاستقرار على أدق القرارات التي تكون في مصلحة الطالب في المقام الأول والعملية التعليمية حيث تعد تلك السنة مستقبل الطالب الدراسي والمترتب عليه مستقبله الوظيفي أيضا، لذلك دائما ما تحيط تلك السنة مجموعة من الضغوط والتوتر والقلق لدى الطلاب وأسرهم.

طرق تصنيع أدوات الرياضة المدرسية.. ورشة عمل بجامعة الوادي الجديد

نظم مكتب التدريب الميدانى بكلية التربية الرياضية التابع لجامعة الوادي الجديد، ورشة عمل بعنوان “طرق تصنيع الأدوات البديلة فى الرياضة المدرسية.

تأمين 40% | بداية رسمية من الجامعة البريطانية بمصر في طريق الطاقة النظيفة

شاركت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، في مؤتمر قمة المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ، حيث شاركت الجامعة في 10 جلسات خلال فعاليات المؤتمر بحضور قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، و250 طالبًا.

خبير: الرئيس السيسي حرص على توفير التعليم عبر الابتكار وتمكين الإبداع

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن المنظومة التعليمية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وحتى العام الجارى، شهدت اهتماما غير مسبوق، انعكس على قطاع التعليم بصورة كبيرة، وذلك إيمانا من القيادة السياسية بضرورة بناء الإنسان، حيث تم إطلاق بنك المعرفة، نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، بدأ العمل به مطلع عام 2016، باعتباره خطوة نحو بناء المجتمع الحديث عن طريق إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكل ميسر لكل مواطن.

خبير: تأهيل الطلاب والمدرسين شرط أساسي لنجاح الأسئلة المقالية بالثانوية

الأسئلة المقالية تثير الجدل بين أولياء أمور وطلاب مرحلة الثانوية العامة، والذين لا يعلمون حتى الآن شكل امتحانات الثانوية العامة 2023، بعد أن أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عددًا من القرارات والتصريحات النهائية الحاسمة مؤخرا.