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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. سورة تنجّي صاحبها من سؤال الملكين.. لديّ ولدان أخرجت عنهما خروفين فهل يلزم العقيقة بأربعة كاملة؟

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى والأحكام التي تشغل بال كثير من الناس، نوجزها في النشرة الدينية.

 

الدعاء في ليلة الجمعة مستجاب.. فضلها وهل تصادفها ساعة الاستجابة؟

 

سورة الكهف ليلة الجمعة .. هل تنجي صاحبها من سؤال الملكين؟

 

أهمية شكر الله على نعمة سيدنا محمد وكيفيتها.. خالد الجندي يوضح

 

ما هـو فضل إصلاح ذات البين .. رتبه وجزاؤه؟ البحوث الإسلامية يجيب

 

لمن يعاني الهم والكرب الشديد .. انشغل بهذا الأمر فورا|فيديو

 

لدى ولدان فأخرجت عنهما خروفين فهل يلزم العقيقة بأربعة كاملة؟ ..الفقهاء يجيبون

 

حكم تعظيم كتب السُنة وقبر الرسول .. علي جمعة يجيب

 

مرصد الأزهر : 60 حفرية نفذها الاحتلال في محيط "الأقصى" خلال أكتوبر

 

الأزهر للفتوى يعقد دورة جديدة لتأهيل وتدريب المقبلين على الزواج

 

هؤلاء يغرس الله في قلوبهم المودة.. فما صفاتهم؟ المفتي يجيب

 

كيفية قضاء الصلوات الفائتة وحكم الترتيب بينها وهل التوبة كافية؟ الأزهر يجيب

 

حكم التبرك بشعر النبي وآثاره.. رد مفاجئ من دار الإفتاء

 

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النشرة الدينية.. سورة تنجّي صاحبها من سؤال الملكين.. لديّ ولدان أخرجت عنهما خروفين فهل يلزم العقيقة بأربعة كاملة؟

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