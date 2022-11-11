عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استخدام الهاتف بهذه الطريقة يصيب الأطفال بالصرع

صدى البلد

تداول مستخدمو الفيس بوك تحذيرات من اعراض تحدث للأطفال وتم تشخيصها لأكثر من طفل بأنه صرع.

وقد يحدث الصرع بسبب اضطرابات في خلايا الدماغ والتي يمكن أن تحدث بسبب الاستخدام الهواتف المحمولة بشكل يومي وقبل النوم أو إذا كان استخدامها أثناء وضعه بالشاحن  حيث التعامل التكنولوجي المبالغ فيه يسبب الإصابة بالصرع وفقا health to day.

علامات وأعراض الصرع:
ارتباك مؤقت
يحدق
تصلب العضلات
حركات الرجيج التي لا يمكن السيطرة عليها في الذراعين والساقين
فقدان الوعي أو الإدراك
أعراض نفسية مثل الخوف والقلق أو ديجا فو
اضطرابات النوم
نوبات ذعر
كوابيس
إغماء
تغيرات غريبة في الحواس مثل الرائحة واللمس والصوت
الخوف من دون سبب واضح
علاج او معاملة:
حاليًا ، لا يوجد علاج لمعظم أنواع الصرع. قد يصف الطبيب الأدوية المضادة للصرع (AEDs) للمساعدة في منع النوبات. إذا لم تنجح هذه الأدوية ، فإن بعض الخيارات الأخرى المحتملة تشمل الجراحة ، أو تحفيز العصب المبهم ، أو اتباع نظام غذائي خاص.

الاصابة بالصرع يسبب الاصابة بالصرع علامات وأعراض الصرع أسباب الصرع الهواتف تسبب الصرع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النائب العام بشأن علاء عبد الفتاح

خصم غرامة كهربا .. حقيقة تغريم الزمالك 70 مليون جنيه لصالح الأهلي

قرار عاجل في الأهلي بسبب أليو ديانج

عاجل.. بدر بانون يُنعش خزائن الأهلي بملايين الجنيهات بسبب كأس العالم ..تفاصيل

مدة الزيارة 4 ساعات.. بايدن يصل شرم الشيخ عصر غدٍ الجمعة| خاص

والد حسام حبيب ينشر فيديو مفاجئا لابنه مع غادة عادل في برنامج

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

فيديوهات وصور قديمة.. الإخوان الإرهابية تضلل المواطنين بتظاهرات كاذبة بالسويس

ترشيحاتنا

وزير السياحة : النجاح لن يتحقق إلا بالتعاون وتضافر كافة الجهود بين جميع شركاء المهنة

حسين فهمي : لا صحة لأخبار زواجي أو ارتباطي بـ أنغام.. فيديو

خالد نجيب: الهيدروجين الأخضر هو مستقبل الطاقة وسيكون بديلا عن البنزين ..فيديو

دينا الشربيني: ماما كانت رافضه دخولى مجال الفن وبابا ساعدنى

العامري فاروق يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

للشهر الرابع.. تباطؤ التضخم في أمريكا بنسبة 7.7%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند .. حركة بالصور تفعلها ميان السيد تثير الجدل بالفيسبوك

منهم ستيرلينج وراشفورد .. نجوم إنجلترا يستعينوا بكلاب لحراسة منازلهم قبل كأس العالم .. صور

أخرهم السلطان والكينج.. لماذا تواجه حفلات الفنانين في الإسكندرية شبح التأجيل والإلغاء؟

أجملهن هبة مجدي| بيجامات الفنانات الشتوي تشعل السوشيال ميديا.. ومتابعون: إيه الشياكة دي؟

فيديو

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ