استخدام الهاتف بهذه الطريقة يصيب الأطفال بالصرع

تداول مستخدمو الفيس بوك تحذيرات من اعراض تحدث للأطفال وتم تشخيصها لأكثر من طفل بأنه صرع.

وقد يحدث الصرع بسبب اضطرابات في خلايا الدماغ والتي يمكن أن تحدث بسبب الاستخدام الهواتف المحمولة بشكل يومي وقبل النوم أو إذا كان استخدامها أثناء وضعه بالشاحن حيث التعامل التكنولوجي المبالغ فيه يسبب الإصابة بالصرع وفقا health to day.

علامات وأعراض الصرع:

ارتباك مؤقت

يحدق

تصلب العضلات

حركات الرجيج التي لا يمكن السيطرة عليها في الذراعين والساقين

فقدان الوعي أو الإدراك

أعراض نفسية مثل الخوف والقلق أو ديجا فو

اضطرابات النوم

نوبات ذعر

كوابيس

إغماء

تغيرات غريبة في الحواس مثل الرائحة واللمس والصوت

الخوف من دون سبب واضح

علاج او معاملة:

حاليًا ، لا يوجد علاج لمعظم أنواع الصرع. قد يصف الطبيب الأدوية المضادة للصرع (AEDs) للمساعدة في منع النوبات. إذا لم تنجح هذه الأدوية ، فإن بعض الخيارات الأخرى المحتملة تشمل الجراحة ، أو تحفيز العصب المبهم ، أو اتباع نظام غذائي خاص.