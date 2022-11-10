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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

معاون رئيس الوزراء الأسبق : نحن في حاجة ملحة لتعديل قانون الأحزاب السياسية

صدى البلد

قال الدكتور هشام فهمي معاون رئيس الوزراء الأسبق، ومساعد رئيس حزب العدل للإصلاح التشريعي، إننا في حاجة لتعديل قانون الأحزاب السياسية، لافتا إلى أن صوت المعارضة وأعداء الدولة في الخارج دليل كبير على نجاح القيادة السياسية.

وأشاد الدكتور هشام فهمي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، باستراتيجية الدولة الجديد في ملف حقوق الإنسان التي تمتد لـ 5 سنوات، وإقرارات العفو الرئاسي عن الكثير من السجناء خلال الفترة الماضية وإنشاء وتطوير مراكز التأهيل الإصلاح.

تابع معاون رئيس الوزراء الأسبق، هناك تطلعات كبيرة جدا وسنجني مكاسب سياسية من حيث الانتخابات والترشح ومزيد من الحرية والديمقراطية في المجتمع وإصلاح شامل للبيئة التشريعية.

كما أشاد بتوقيت الحوار الوطني في ظل الأوضاع الراهنة وخاصة بعد الإنجازات التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية من حيث الارتقاء بالبنية التحتية والسيطرة على الأوضاع الداخلية وتثيبت أركان الدولة.

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