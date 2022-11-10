بث مباشر لمباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين عبر مواقع البحث.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وقادش

ويرغب كثير من المتابعين في مشاهدة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وقادش

ويُقدم “صدى البلد” بث مباشر لـ ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وقادش

ويُمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وقادش في الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني – توني كروس – لوكا مودريتش

خط الهجوم: فيدي فالفيردي – فينيسيوس جونيور – رودريجو جويس

وشهد التشكيل غياب كريم بنزيما عن مباراة ريال مدريد أمام قادش في الدوري الإسباني بسبب الإصابة.