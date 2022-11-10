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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية عن حادثة  قتل مؤسفة وقعت في محيط منطقة عين شمس، وهي قتل أب لنجله الذي انجبه من شقيقته، ويبلغ عمر الطفل 6 سنوات، ، وتم ضبط المتهم واستدعاء والدة الطفل لسماع أقوالها، فيما تم وضع جثة الطفل في المشرحة تحت تصرف النيابة لحين انتهاء الفحص من قبل الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة. 

 

وأقر المتهم أمام رجال المباحث أنه تخلص من طفله بعد علاقة غير شرعية مع عشيقته بسبب حملها منه اوهما أشقاء، وتبين أن المته دائم تعاطي المواد المخدرة التي تتسبب له حالة من الهياج، كما كان دائم التعدي على الطفل،  وفي ليلة الحادث اعتدى على نجله بالضرب مستخدما عصا خشبية حتى سقط مغشياً عليه ولقي مصرعه. 

 

لمتابعة المزيد من التفاصيل حول الحادث، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

شروق عادل صدى البلد حادثة قتل علاقة غير شرعية المواد المخدرة

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