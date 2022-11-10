عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمناسبة قمة المناخ.. كاديلاك العالمية تدعم رؤية مصر المستدامة لعام 2030

صدى البلد

أعلنت كاديلاك العالمية للسيارات عن عزمها تقديم جميع موديلات سياراتها إلى كهربائية بالكامل بحلول عام 2030 على مستوى العالم، وهو ما يتواكب مع رؤية الدولة المصرية نحو مستقبل مستدام.

وتم الإعلان عن هذا المستقبل الكهربائي بالكامل لكاديلاك بمصر في مؤتمر COP27 العالمي للاستدامة في شرم الشيخ. 

وتم خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة الاعلان عن إطلاق كاديلاك ليريك باعتبارها لمحة جديدة عن مستقبل أنظف وأكثر اخضرارًا لمصر وهو ما يتواكب مع مؤتمر المناخ. 

وقال شيلبان أمين، رئيس جنرال موتورز للعمليات الدولية: "ليس هناك شك في أن مستقبل السيارات في العالم كهربائي، والأسئلة الوحيدة المتبقية هي متى وكيف؟". 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النائب العام بشأن علاء عبد الفتاح

قرار عاجل في الأهلي بسبب أليو ديانج

عاجل.. بدر بانون يُنعش خزائن الأهلي بملايين الجنيهات بسبب كأس العالم ..تفاصيل

مدة الزيارة 4 ساعات.. بايدن يصل شرم الشيخ عصر غدٍ الجمعة| خاص

علاء عبدالفتاح غير محتجز في السجن .. النيابة تكشف مكان وجود المتهم

الجرام بـ 817.. استقرار في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

والد حسام حبيب ينشر فيديو مفاجئا لابنه مع غادة عادل في برنامج

مفاجأة .. النيابة العامة تكشف طلبات علاء عبدالفتاح غير القانونية

ترشيحاتنا

التضامن : الدولة تحملت 35 مليار جنيه لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

فرنسا تتهم مجموعة متطرفة بالتآمر لمهاجمة ماكرون.. تفاصيل

محمد موسى: بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان تدخل سافر يتعارض مع القانون

أوروبا تعاني.. هل مساعدات الغرب الحاسمة لأوكرانيا في خطر؟

هؤلاء غير مستحقين | التضامن تكشف مفاجأة بشأن تكافل وكرامة .. فيديو

وزيرة التضامن: كل أسر تكافل وكرامة معفاة من المصروفات الدراسية .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مهم.. هل تساهم مكملات أوميجا 3 في علاج السرطان؟

تحذير من أضرار جسدية حال عدم تناول الخبز

طريقة تحضير شوربة العدس بخطوات بسيطة

تنقص وزنك وتحارب الكوليسترول.. نوع مهمل من البذور تعرفي عليه

فيديو

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

أمطار رعدية .. تحذير جديد من الأرصاد | فيديو

«أمورة مصر».. أين هدير الهادي الآن بعد خروجها من السجن وماذا تفعل ؟ فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ