بمناسبة قمة المناخ.. كاديلاك العالمية تدعم رؤية مصر المستدامة لعام 2030

أعلنت كاديلاك العالمية للسيارات عن عزمها تقديم جميع موديلات سياراتها إلى كهربائية بالكامل بحلول عام 2030 على مستوى العالم، وهو ما يتواكب مع رؤية الدولة المصرية نحو مستقبل مستدام.

وتم الإعلان عن هذا المستقبل الكهربائي بالكامل لكاديلاك بمصر في مؤتمر COP27 العالمي للاستدامة في شرم الشيخ.

وتم خلال مؤتمر صحفى اليوم بالقاهرة الاعلان عن إطلاق كاديلاك ليريك باعتبارها لمحة جديدة عن مستقبل أنظف وأكثر اخضرارًا لمصر وهو ما يتواكب مع مؤتمر المناخ.

وقال شيلبان أمين، رئيس جنرال موتورز للعمليات الدولية: "ليس هناك شك في أن مستقبل السيارات في العالم كهربائي، والأسئلة الوحيدة المتبقية هي متى وكيف؟".