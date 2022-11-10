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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير البيئة الأسبق: مصر تعمل على زيادة تمويل مواجهة التغيرات المناخية لـ5 أضعاف

خالد فهمي
خالد فهمي

قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة الأسبق، إن هناك مفاوضات تحدث ما بين الوفود في قمة المناخ بشرم الشيخ "كوب 27" على تمويل مواجهة التغيرات المناخية، والتعويض عن الأضرار التي تحدث بسبب التغيرات مثل السيول، أو حرائق الغابات أو تعرض بعض الدول للجفاف.

وتابع "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، أن مناقشة مسألة تعويض الدول التي تتعرض للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية عبر 20 عامًا كان منطقة حمراء ممنوع إثارتها في المفاوضات، مشيرًا إلى أن الدول المتقدمة كانت تقف أمام طرح هذا الموضوع للمناقشة.

ولفت إلى أن قمة المناخ بشرم الشيخ استطاعت أن تطرح قضية تعويض الدول التي تتعرض لأثار سلبية بسبب التغيرات المناخية، وهذا يرجع إلى الدبلوماسية المصرية التي استطاعت أن تقنع معظم دول العالم على طرح هذه القضية، تمهيدَا لإنشاء صندوق بآليات معينة، يستطيع أن يعوض الدول المتضررة.

وأضاف أن  هناك مفاوضات شديدة وعميقة ما بين الدول، ومصر تحاول أن تتحدث باسم الدول الإفريقية لزيادة تمويل مواجهة التغيرات المناخية لـ5 أضعاف، خاصة وأن أضرار التغيرات المناخية زادت بصورة كبيرة، متوقعًا الوصول إلى نوع من التوازن على زيادة الدعم بآليات جيدة.

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