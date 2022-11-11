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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 : انتبه على فلوسك

برج الثور اليوم
برج الثور اليوم

تشير توقعات برج الثور اليوم، الشيء الوحيد الذي يجب أن تقلق بشأنه اليوم هو أموالك.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور وحظك اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

تشير التوقعات الفلكية اليومية إلى أن مساحة العمل الخاصة بك مناسبة بما يكفي لتجعلك تشعر وكأنك تتنقل للعمل بعقل محتوى، علاقتك بأفراد الأسرة جيدة وحب الحياة على ما يرام، الشيء الوحيد الذي يجب أن تقلق بشأنه اليوم هو أموالك، حاول ألا تصبح ضحية لعمليات الاحتيال، سيكون هناك أشخاص من حولك يصلون بمخطط، قد يبدو الأمر مغريًا في البداية ولكن بمجرد أن تقرر الاستثمار، ستكون في حيرة من أمرك. إنهم خدع وهذا ما يفعلونه.

توقعات برج الثور مهنيا

أنت موظف مجتهد دون قدر التقدير الذي تستحقه، لا تلتفت إلى سياسات العمل واستمر في العمل الجيد، إذا كان لا يزال لا يعمل من أجلك.

توقعات برج الثور صحيا

فحوصات جسمك طبيعية، لا يوجد أي مرض مزمن داخل خلاياك يجب أن تقلق بشأنه، تشعر أنك بخير بما يكفي للابتعاد عن تلك الأدوية الإضافية.

توقعات برج الثور عاطفيا 

حان الوقت لإضفاء الإثارة على علاقتك، هل تضع الخطط غالبًا وتتفاعل وفقًا لذلك، ماذا عن أن تكون عفويًا اليوم من أجل التغيير والانخراط في نشاط ينبثق فجأة في رأسك.

توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة

إذا كنت بعيدًا عن عائلتك بسبب نزاع يمكن التحكم فيه، فقم بسد الفجوة، اروِ جانبك من القصة أثناء الاستماع إلى قصصهم، الحياة قصيرة بما يكفي لنعيشها بدون أحبائنا.

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