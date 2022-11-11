عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 : حب من طرف واحد

برج الجوزاء وحظك
برج الجوزاء وحظك اليوم

تشير توقعات برج الجوزاء اليوم، قد تهمك حياتك العاطفية اليوم فأنتبه عليها.

وإليك توقعات برج الجوزاء اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

3 أبراج تعاني من الطاقة السلبية .. صاحبك منهم ؟

برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 : تتغلب على الصعاب

برج الجوزاء وحظك اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية، إن العمل في شركة تستنزف هالة الإيجابية لديك وتضمن ألا ينهكك النمو إلا لاحقًا، قد يبدو الأمر محتملاً في البداية ولكن مع مرور الوقت يصبح الأمر صعبًا، قد لا تحدث الأحداث وفقًا لخططك.

توقعات برج الجوزاء مهنيا

عندما تتحول هوايتك إلى مهنة، فهي نعمة حقيقية، تستمتع بعملك ويجعلك سعيدًا، لا تدع أي عامل آخر يسلبه منك.

توقعات برج الجوزاء صحيا

ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي صحي، حتى تحمي صحتك من الأزمات القلبية.

توقعات برج الجوزاء عاطفيا 

هل واجهت حبًا من جانب واحد مؤخرًا، هل كان السبب وراء حزنك، قد يكون هذا صعبًا، فحاول أن تنتبه على قلبك.

توقعات برج الجوزاء خلال الأيام المقبلة

ليس من الجيد أن تنفق راتبك بالكامل، تدرب على توفير بعض المبلغ، لن تفهمها الآن لكنك ستشكرني في المستقبل.

برج الجوزاء توقعات برج الجوزاء توقعات برج الجوزاء عاطفيا توقعات برج الجوزاء صحيا أيام حظ برج الجوزاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النائب العام بشأن علاء عبد الفتاح

خصم غرامة كهربا .. حقيقة تغريم الزمالك 70 مليون جنيه لصالح الأهلي

قرار عاجل في الأهلي بسبب أليو ديانج

عاجل.. بدر بانون يُنعش خزائن الأهلي بملايين الجنيهات بسبب كأس العالم ..تفاصيل

مدة الزيارة 4 ساعات.. بايدن يصل شرم الشيخ عصر غدٍ الجمعة| خاص

فيديوهات وصور قديمة.. الإخوان الإرهابية تضلل المواطنين بتظاهرات كاذبة بالسويس

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

محافظة القاهرة تنفي ما يتردد عن تعطل خطوط النقل الجماعي للصيانة غدا

موضوعات متعلقة

برج الحمل .. حظك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 : احتفل بإنجازاتك

برج الثور.. حظك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 : تجنب الصراع

برج الجوزاء.. حظك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 : تتغلب على الصعاب

برج السرطان .. حظك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 : دلل حبيبتك

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 : مشكلة ورث

برج العذراء .. حظك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 : تقابل شخص مؤثر

برج الحوت .. حظك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 : نظم وقتك

برج الدلو .. حظك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 : لا تفقد أعصابك

ترشيحاتنا

كلام فارغ .. نهاد أبو القمصان توجه رسالة هامة لشقيقة علاء عبدالفتاح

سيف زاهر يطلب من اتحاد الكرة الاهتمام بـ فيتوريا

خوف وفزع بين الأهالي.. تفاصيل حدوث الهبوط الأرضي بعقار الإسماعيلية وإخلاء سكانه

طارق الخوري: المنطقة العربية مسئولة عن 5% فقط من الانبعاثات الملوثة للبيئة 

برج السرطان .. حظك اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 : تقدير من مديرك

مانشستر يونايتد يُكمل عقد المتأهلين للدور الرابع بكأس الرابطة الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أخرهم السلطان والكينج.. لماذا تواجه حفلات الفنانين في الإسكندرية شبح التأجيل والإلغاء؟

أجملهن هبة مجدي| بيجامات الفنانات الشتوي تشعل السوشيال ميديا.. ومتابعون: إيه الشياكة دي؟

بيكرهوا الرجالة.. بنات رضوى الشربيني مع والدهن يشعلن السوشيال ميديا

اكتشاف مهم.. هل تساهم مكملات أوميجا 3 في علاج السرطان؟

فيديو

وفد الإمارات بـCop27.. حور أهلي تتحدث عن تفاصيل المشاريع المناخية لدولتها

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ