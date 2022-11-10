عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كوريا الجنوبية والسعودية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

كوريا الجنوبية والسعودية
كوريا الجنوبية والسعودية

قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية إن كوريا الجنوبية والسعودية اتفقتا اليوم /الخميس/ على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري في مختلف المجالات، بما في ذلك المدن الذكية والهيدروجين والصناعات الحيوية.


وتوصل وزير الصناعة الكوري الجنوبي لي تشانغ-يانغ ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى توافق خلال محادثاتهما، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.


وخلال المحادثات اقترح لي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)- تعزيز التعاون الثنائي حيث تم الاستثمار على نطاق واسع في مجالات الصناعة المتقدمة في السعودية، بما في ذلك مشروع مدينة نيوم، واتفق الجانبان على تعزيز لجنة رؤية 2030 الثنائية من خلال إضافة المزيد من اللجان الفرعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل في مختلف المشاريع المشتركة.


وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة التي تم إطلاقها في عام 2017 كانت بمثابة منصة رئيسية للتعاون في التصنيع والبطاريات ومجموعة واسعة من القطاعات.


وقالت الوزارة - في بيان - إن الوزيرين شاركا التقييم بأن الوقت مناسب لكلا البلدين للعمل على تنفيذ مشاريع جديدة في صناعات السيارات والقطاعات الحيوية والمدن الذكية والألعاب، واتفقا على مواصلة استكشاف سبل تعزيز التعاون في صناعات جديدة مثل الصناعات الحيوية والهيدروجين والألعاب والترفيه والمنتجات الزراعية.


وفي وقت سابق اليوم، عقد البلدان ورشة عمل في سيئول طلبت خلالها الرياض مشاركة كوريا الجنوبية النشطة في المشاريع الرئيسية للبنية التحتية والطاقة.


كما أوضحت السعودية خططها لجذب استثمارات بقيمة 10.7 مليارات دولار لتصبح لاعبا رئيسيا في سلاسل التوريد العالمية من خلال تقديم حوافز متنوعة.


وضم الحدث حوالي 10 شركات سعودية كبرى، بما في ذلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، بالإضافة إلى حوالي 90 شركة كورية جنوبية، وفقا للوزارة.


وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ناقشت كوريا الجنوبية والسعودية أيضا توقيع مذكرتي تفاهم بشأن التنقل وتطوير البنية التحتية، حيث التقى وزير الأراضي الكوري وون هي-ريونغ مع نظيره السعودي، صالح بن ناصر الجاسر، خلال رحلته إلى السعودية.


يذكر أن السعودية هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 27.59 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ارتفاعا من 19.28 مليار دولار أمريكي في العام الذي سبقه، وفقا لبيانات حكومية.


وتعد السعودية المورد الأول للنفط لكوريا الجنوبية حيث كانت تمثل 29.3% من إجمالي واردات سيئول من النفط الخام في عام 2021.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النائب العام بشأن علاء عبد الفتاح

قرار عاجل في الأهلي بسبب أليو ديانج

محافظة القاهرة تنفي ما يتردد عن تعطل خطوط النقل الجماعي للصيانة غدا

عاجل.. بدر بانون يُنعش خزائن الأهلي بملايين الجنيهات بسبب كأس العالم ..تفاصيل

مدة الزيارة 4 ساعات.. بايدن يصل شرم الشيخ عصر غدٍ الجمعة| خاص

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

خصم غرامة كهربا .. حقيقة تغريم الزمالك 70 مليون جنيه لصالح الأهلي

والد حسام حبيب ينشر فيديو مفاجئا لابنه مع غادة عادل في برنامج

ترشيحاتنا

رخصة العربية مش بتنفع.. كيفيه استخراج رخصة قيادة متوسيكل

مدحت صالح يكشف سر نجاح الأغنية الوطنية زي ما هي حبها.. فيديو

أفخم 5 سيارات بالسوق السعودي.. تبدأ من مليون ريال| صور

أسعار ببلاش.. أوبو تبدأ بيع هاتفها الاقتصادي الجديد Oppo A58 5G

النشرة الدينية.. سورة تنجّي صاحبها من سؤال الملكين.. لديّ ولدان أخرجت عنهما خروفين فهل يلزم العقيقة بأربعة كاملة؟

دينا الشربينى تكشف علاقتها بـ كوبري أكتوبر وماذا كانت تفعل بوالدها بسببه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجملهن هبة مجدي| بيجامات الفنانات الشتوي تشعل السوشيال ميديا.. ومتابعون: إيه الشياكة دي؟

بيكرهوا الرجالة.. بنات رضوى الشربيني مع والدهن يشعلن السوشيال ميديا

اكتشاف مهم.. هل تساهم مكملات أوميجا 3 في علاج السرطان؟

تحذير من أضرار جسدية حال عدم تناول الخبز

فيديو

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

أمطار رعدية .. تحذير جديد من الأرصاد | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ