كوريا الجنوبية والسعودية تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

قالت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية إن كوريا الجنوبية والسعودية اتفقتا اليوم /الخميس/ على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التجاري في مختلف المجالات، بما في ذلك المدن الذكية والهيدروجين والصناعات الحيوية.



وتوصل وزير الصناعة الكوري الجنوبي لي تشانغ-يانغ ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى توافق خلال محادثاتهما، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.



وخلال المحادثات اقترح لي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)- تعزيز التعاون الثنائي حيث تم الاستثمار على نطاق واسع في مجالات الصناعة المتقدمة في السعودية، بما في ذلك مشروع مدينة نيوم، واتفق الجانبان على تعزيز لجنة رؤية 2030 الثنائية من خلال إضافة المزيد من اللجان الفرعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل في مختلف المشاريع المشتركة.



وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة التي تم إطلاقها في عام 2017 كانت بمثابة منصة رئيسية للتعاون في التصنيع والبطاريات ومجموعة واسعة من القطاعات.



وقالت الوزارة - في بيان - إن الوزيرين شاركا التقييم بأن الوقت مناسب لكلا البلدين للعمل على تنفيذ مشاريع جديدة في صناعات السيارات والقطاعات الحيوية والمدن الذكية والألعاب، واتفقا على مواصلة استكشاف سبل تعزيز التعاون في صناعات جديدة مثل الصناعات الحيوية والهيدروجين والألعاب والترفيه والمنتجات الزراعية.



وفي وقت سابق اليوم، عقد البلدان ورشة عمل في سيئول طلبت خلالها الرياض مشاركة كوريا الجنوبية النشطة في المشاريع الرئيسية للبنية التحتية والطاقة.



كما أوضحت السعودية خططها لجذب استثمارات بقيمة 10.7 مليارات دولار لتصبح لاعبا رئيسيا في سلاسل التوريد العالمية من خلال تقديم حوافز متنوعة.



وضم الحدث حوالي 10 شركات سعودية كبرى، بما في ذلك الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" والشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، بالإضافة إلى حوالي 90 شركة كورية جنوبية، وفقا للوزارة.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ناقشت كوريا الجنوبية والسعودية أيضا توقيع مذكرتي تفاهم بشأن التنقل وتطوير البنية التحتية، حيث التقى وزير الأراضي الكوري وون هي-ريونغ مع نظيره السعودي، صالح بن ناصر الجاسر، خلال رحلته إلى السعودية.



يذكر أن السعودية هي أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط، وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 27.59 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ارتفاعا من 19.28 مليار دولار أمريكي في العام الذي سبقه، وفقا لبيانات حكومية.



وتعد السعودية المورد الأول للنفط لكوريا الجنوبية حيث كانت تمثل 29.3% من إجمالي واردات سيئول من النفط الخام في عام 2021.