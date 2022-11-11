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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان .. حظك اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 : تقدير من مديرك

برج السرطان وحظك
برج السرطان وحظك اليوم

تشير توقعات برج السرطان اليوم، حوِّل طاقتك إلى شيء يجعلك سعيدًا.

وإليك توقعات برج السرطان اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج السرطان وحظك اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

يقدرك رئيسك في العمل وهو على استعداد لإظهار تقديره من خلال الترقية، استفد من هذا الوقت في بذل بعض الجهد الإضافي في مهامك. إنهم يراقبون حركتك، إذا مررت بالطلاق أو الانفصال مؤخرًا، فلا تدع ذلك يستهلك منك، تقول التوقعات الفلكية اليومية، وجِّه طاقتك إلى شيء يجعلك سعيدًا.

توقعات برج السرطان مهنيا

إذا كنت طالبًا ، فستساعدك الكلية التي التحقت بها في الحصول على أول وظيفة لك.

توقعات برج السرطان صحيا

تشعر أنك بصحة جيدة اليوم، ولكن هناك فرص للشعور بالتعب قليلاً ، سواء كان ذلك جسديًا أو عقليًا، شارك في بعض التأمل.

توقعات برج السرطان عاطفيا 

لا توجد علاقة تضمن عدم وجود ألم، تنفيس عن حزنك، ابكي إذا كنت تريد ولكن لا تجلس عليه لفترة طويلة.

توقعات برج السرطان خلال الأيام المقبلة

اعمل على علاقاتك مع إخوتك، عندما نكبر ، تبدأ علاقتنا بأخينا أو أختنا في التلاشي، خطط لشيء معهم وتواصل معهم.

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