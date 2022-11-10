التخطيط: 50% من مشروعات الدولة ستكون خضراء لحلول عام 2050.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن دعوة الرئيس السيسي للسلام كانت من القلب لتفادي العديد من الأزمات التي يعاني منها العالم.

وقالت هالة السعيد، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن أزمة التغيرات المناخية أزمة مستدامة، مؤكدة أنه بدأت تتسارع وخلقت العديد من الكوارث حول العالم .

وتابعت وزيرة التخطيط، أن 50% من مشروعات الدولة ستكون خضراء لحلول عام 2050، مؤكدة أنه نعمل على ذلك للحفاظ على موارد الدولة.

القرى المصرية

وأشارت هالة السعيد إلى أن حياه كريمة ركزت على التنمية السمتدامة والخضراء من خلال مشروعاتها في القرى المصرية