السعيد: "الأمونيا والهيدروجين الأخضر" أول مشروع يحقق هدف مؤتمر المناخ.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن مشروع العين السخنة الامونيا والهيدروجين الأخضر أول مشروع يحقق هدف مؤتمر المناخ وهو من الوعود إلى التنفيذ.

وقالت السعيد، خلال لقائها ببرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، إن مبادرة حياة كريمة من اجل افريقيا صامدة تستهدف الوصول إلى 30% من شعوب القارة.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن كلمة السر لنجاح المؤتمر هي الإرادة السياسية القوية والتكامل بين كل مؤسسات الدولة.

القرى المصرية

وأشارت السعيد إلى أن حياه كريمة ركزت على التنمية المستدامة والخضراء من خلال مشروعاتها في القرى المصرية.