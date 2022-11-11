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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 : لا تلوم نفسك

برج الأسد اليوم
برج الأسد اليوم

تشير توقعات برج الأسد اليوم، ستتم صياغة اهتماماتك الرومانسية بشكل جميل بعناية وصدق اليوم.

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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3 أبراج تعاني من الطاقة السلبية .. صاحبك منهم ؟

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برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 : مشكلة ورث

برج الأسد وحظك اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية، والداك فخوران بك ولا يمكن أن يمنعوا أنفسهم من إلقاء كلمات جيدة عنك للآخرين، لقد كنت تنتظر هذا اليوم وقد وصل أخيرًا، تذكر أيضًا ألا تضغط على نفسك للحفاظ على صورة وهمية، من المقبول أن نخطئ بغير علم.

توقعات برج الأسد مهنيا

لا تدع صاحب العمل يأخذ كل وقتك، أداء العمل ضمن إطار العمل والرحيل، لديك حياة شخصية للتعامل معها أيضًا.

توقعات برج الأسد صحيا

تحتاج إلى رفع مستوى لعبتك في صالة الألعاب الرياضية.

توقعات برج الأسد عاطفيا 

أنت متصل روحيا بشريك، بالكاد يمكنك تخيل الحياة بدونهم، اليوم مذهل أن يتم عرض الزواج.

توقعات برج الأسد خلال الأيام المقبلة

إذا كنت تشارك سعادتك ، فسوف تتضاعف، اليوم لديك مبلغ كافٍ من الدخل بعد شهور من الرفض. 

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