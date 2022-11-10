عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في قمة المناخ.. البنك الدولي يوجه رسالة هامة للدول الغنية

cop 27
cop 27

قال أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات في البنك الدولي، إن البنك مستعد لزيادة تمويل إجراءات مكافحة تغير المناخ في أفقر دول العالم، لكنه يحتاج إلى أموال إضافية من الدول المانحة الغنية كي يفعل ذلك.

 

وجاءت تعليقات تروتسنبيرج على هامش محادثات قمة المناخ “cop 27” في شرم الشيخ، وتتزايد الانتقادات الموجهة لجهود البنك فيما يتعلق بحشد الدعم للدول النامية من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة.

 

وقال تروتسنبيرج: "لا توجد أموال لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"، مضيفًا: "أناشد الجميع، افعلوا المزيد".

 

ومن الممكن أن يقدم البنك، وهو أكبر جهة مقرضة متعددة الأطراف، "إسهاما حاسما" في زيادة التمويل لمكافحة تغير المناخ، لكن هذا يتوقف على الدعم الإضافي من الدول الأعضاء، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا.

وقال تروتسنبيرج: "سيكلف هذا الأعضاء شيئا ما، لأننا بدون الموارد المالية، لا يمكننا إحداث فرق".

مؤتمر COP27.. تعرف على الوفد المرافق لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

نانسي بيلوسي : نعمل بكل السبل لتوفير التمويل اللازم لمواجهة التغير المناخي

وأضاف "يرغب الناس في أن يكثف المجتمع الدولي إجراءاته، بما في ذلك البنوك التنموية متعددة الأطراف. نتفق معهم في ذلك، لذا فإن ندائي لهم هو: حددوا الطموح، وحجم الأموال التي تريدون أن تقدموها".

وقدمت مجموعة البنك الدولي 31.7 مليار دولار لتمويل مكافحة تغير المناخ إلى الدول في السنة المالية 2022، وهو أكبر تمويل بالنسبة له على الإطلاق، ولكن ما زال البنك يواجه تدقيقا متزايدا لسجله فيما يتعلق بتغير المناخ،

شرم الشيخ بريطانيا الطاقة النظيفة إفريقيا البنك الدولي cop 27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من النائب العام بشأن علاء عبد الفتاح

قرار عاجل في الأهلي بسبب أليو ديانج

محافظة القاهرة تنفي ما يتردد عن تعطل خطوط النقل الجماعي للصيانة غدا

عاجل.. بدر بانون يُنعش خزائن الأهلي بملايين الجنيهات بسبب كأس العالم ..تفاصيل

مدة الزيارة 4 ساعات.. بايدن يصل شرم الشيخ عصر غدٍ الجمعة| خاص

بشرى سارة .. قناة عربية تعلن بث مباريات كأس العالم قطر 2022

خصم غرامة كهربا .. حقيقة تغريم الزمالك 70 مليون جنيه لصالح الأهلي

والد حسام حبيب ينشر فيديو مفاجئا لابنه مع غادة عادل في برنامج

موضوعات متعلقة

إعلام أمريكي يكشف عن فشل تام لـ واشنطن في الأزمة الأوكرانية

حفيدة الفاشية الإيطالي موسوليني تصبح عضوة بـ البرلمان الأوروبي

التشكيك في نظرية الثقب الأسود بعد تحدى نجم جديد جميع القوانين.. تفاصيل

زيلينسكي: أظهرنا قدراتنا للعالم بأسره.. والجيش الأوكراني على مستوى قوات دول الناتو

لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا .. أمريكا توجه رسالة عاجلة لجميع دول العالم

فرنسا تتهم مجموعة متطرفة بالتآمر لمهاجمة ماكرون.. تفاصيل

أوروبا تعاني.. هل مساعدات الغرب الحاسمة لأوكرانيا في خطر؟

هل تضغط أمريكا علي أوكرانيا للتفاوض مع روسيا؟.. البيت الأبيض يجيب

ترشيحاتنا

رخصة العربية مش بتنفع.. كيفيه استخراج رخصة قيادة متوسيكل

مدحت صالح يكشف سر نجاح الأغنية الوطنية زي ما هي حبها.. فيديو

أفخم 5 سيارات بالسوق السعودي.. تبدأ من مليون ريال| صور

أسعار ببلاش.. أوبو تبدأ بيع هاتفها الاقتصادي الجديد Oppo A58 5G

النشرة الدينية.. سورة تنجّي صاحبها من سؤال الملكين.. لديّ ولدان أخرجت عنهما خروفين فهل يلزم العقيقة بأربعة كاملة؟

دينا الشربينى تكشف علاقتها بـ كوبري أكتوبر وماذا كانت تفعل بوالدها بسببه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجملهن هبة مجدي| بيجامات الفنانات الشتوي تشعل السوشيال ميديا.. ومتابعون: إيه الشياكة دي؟

بيكرهوا الرجالة.. بنات رضوى الشربيني مع والدهن يشعلن السوشيال ميديا

اكتشاف مهم.. هل تساهم مكملات أوميجا 3 في علاج السرطان؟

تحذير من أضرار جسدية حال عدم تناول الخبز

فيديو

عنيفة أوى.. تعرف على رد فعل رضوى الشربيني تجاه رجل حاول معاكستها/فيديو جراف

وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

واقعة مشينة.. أب تخلص من ابنه صاحب الـ ٦ سنوات في عين شمس..فيديو

أمطار رعدية .. تحذير جديد من الأرصاد | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ