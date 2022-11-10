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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

التعاون الدولي تُعلن عن الشركات الناشئة الخمس الفائزة بالمسابقة الدولية للمناخ Climatech Run2022

صدى البلد

أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن الشركات الناشئة الخمس الفائزة في مسابقة المناخ الدولية Climatech Run، التي تحفز الشركات الناشئة على المشاركة في جهود مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية، وذلك خلال فعاليات "يوم الشباب" بمؤتمر المناخ COP27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وشارك في حفل توزيع الجوائز، بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، و برافين أجراوال، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، وأليساندروا فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و أنتوني ناكاشي، ممثل شركة جوجل العالمية، وميروسلاف بورلزر من IAAI Glotcha، وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ومن إجمالي 422 شركة ناشئة تقدمت للمشاركة في المسابقة تمثل 77 دولة من كافة أنحاء العالم، والـ15 شركة التي قامت بعرض أفكارها خلال فعاليات مؤتمر المناخ، فازت خمس شركات فقط، وجاء في المركز الأول شركة Ryp Labs العاملة في مجال الأمن الغذائي والزراعة بدول الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، وحصلت على جائزة قيمتها 100 ألف دولار، بينما فازت بجائزة المركز الثاني البالغة 50 ألف دولار شركة Earthly العاملة في قطاع الأمن الغذائي والزراعة، وتعمل في 20 دولة من بينها بتسوانا والكونغو وفرنسا وألمانيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية، وفاز بجائزة المركز الثالث بقيمة 25 ألف دولار شركة Koltiva العاملة في مجال الأمن الغذائي والزراعة بدول إندونيسيا وفيتنام والفلبين وكوت ديفوار والإكوادور والمكسيك وكولومبيا.

وعلى صعيد الجائزة المخصصة للشركات الناشئة من قارة أفريقيا، في ظل ما يمثله مؤتمر المناخ من أهمية خاصة للقارة لدفع جهود العمل المناخي، فازت شركة Bleaglee العاملة في مجال إدارة المخلفات وإعادة التدوير بدولة الكاميرون بالمركز بجائز 50 ألف دولار، وشركة  LiquidGoldالعاملة في مجال إدارة الموارد المائية، في المرتبة الثانية بجائزة 25 ألف دولار.

وفي كلمتها بالحفل الختامي لتوزيع الجوائز، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، "اليوم هو يوم استثنائي حيث شهدنا ختام عمل استمر لشهور من قبل فريق عمل وزارة التعاون الدولي والأطراف الشريكة ضمن المسابقة الدولية Climatech Run، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الشركات الناشئة والفنانين الرقميين من 92 دولة، ومشاركة أكثر من 422 شركة ناشئة، و166 فنانًا من مختلف أنحاء العالم، لدعم الشركات الناشئة في ظل ما يمثله مؤتمر المناخ COP27 من أهمية لتنفيذ التعهدات المناخية".

ولفتت "المشاط"، إلى أن التنوع بين مجالات عمل الشركات الفائزة يعكس أهمية الحلول التي تقدمها هذه الشركات في مجتمعاتها لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتدوير المخلفات، وتنوعها بين مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، منوهة بأنه في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، سيظل العمل مستمرا مع الشركات الناشئة الفائزة من أجل تعزيز الدعم الفني والاستشارات وتمكين هذه الشركات من التوسع في حلولها لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية حتى النسخة المقبلة من المؤتمر في دولة الإمارات". ومن المقرر أن تحصل الشركات الخمس الفائزة على دعم فني في القاهرة ودورة تدريبية يقدمها نخبة من المتخصصين والخبراء.

جدير بالذكر أن وزارات التعاون الدولي، والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أطلقت المُسابقة الدولية  Climatech Run 2022، خلال أغسطس الماضي، بالشراكة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى، من أجل فتح آفاق العمل المناخي للشركات الناشئة، حيث يتم تنفيذ المسابقة بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، وشركة جوجل، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشركة مايكروسوفت، ومن مسرعات الأعمال فلك ستارت ابس، وشبكة رواد الأعمال، وأفريلابس والعديد من الشركاء الآخرين.

لمشاهدة حفل توزيع الجوائز 
https://unfccc-events.azureedge.net/COP27_87470/agenda

القطاع الخاص الولايات المتحدة التعاون الدولي الشركات الناشئة الأمم المتحدة

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