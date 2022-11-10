خبير: الوعي الجمعي للمصريين أجهض الدعوات المشبوهة للجماعة الإرهابية

أشاد الخبير السياسي أحمد مصطفى، بحالة الوعي الجمعي التي يمتاز بها المصريون، ولاسيما مع الإجهاض المتكرر للدعوات المشبوهة التي تتبناها الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية ومناصروها، لافتًا إلى أن هذه الدعوات لم تلق قبولًا لدى الشارع المصري، ليقين المصريين بأن تلك الدعوات إنما تستهدف النيل من مقدرات هذا الوطن وترفع شعار التخريب والفوضى ودمار الدولة المصرية.

وقال الخبير السياسي، إن الأمور في مصر تسير على ما يرام، رغم تلك الدعوات المشبوهة، التي لم تجد صدى بل رفضًا قاطعًا وجازمًا، مشيرًا إلى أن حالة الحراك السياسية التي تشهدها الدولة المصرية، هيأت مناخًا خصبًا لمعالجة التحديات والمشكلات عبر حوار أسست له القيادة السياسية يشتمل على كافة أطياف الوطنيين من المصريين الشرفاء، وليس عبر الفوضى، وتلبية دعوات المشبوهين والكارهين والمغرضين لبلادنا الحبيبة.

وأضاف، أن كافة المساعي التي التجأ إليها هؤلاء في محاولة لزعزعة أمن واستقرار مصر باءت بالفشل، ومحاولاتهم كذلك لاختطاف قمة المناخ وتحويلها إلى قمة سياسية واختطافها بعيدًا عن أهدافها السامية لإنقاذ الكوكب من مغبة التغيرات المناخية، ناهيك عن التنظيم الرائع والمبدع الذي قامت به الدولة المصرية ومؤسساتها لكي تظهر مصر بما يليق بها.

وبحسب الخبير السياسي فإن قمة المناخ أكدت أن مصر دولة رائدة في المنطقة والعالم، وهذا ما حرص على تأكيده قادة الدول في أثناء كلماتهم على هامش القمة، كما أن الحرص العالمي على التواجد من نحو 190 دولة حول العالم، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذا البلد عنوان الأمن والاستقرار وأنه لا يمكن لأحد أن يعكر صفوها أو مزاجية شعبها مهما كان الثمن.

وتقدم الدكتور أحمد مصطفى، بالنصح لكافة المواطنين بضرورة ممارسة يومهم بشكل طبيعي، متجاهلين ادعاءات الغادرين وفزاعاتهم الكاذبة، فلدينا جهاز أمني ومؤسسات أمنية قادرة على حماية مواطنينا من أبناء الشعب المصري دافعين في سبيل ذلك الغالي والنفيس، مقدمًا الشكر للقوات المسلحة والشرطة ورجالاتهم على الجهد المبذول في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في مصرنا الحبيبة.