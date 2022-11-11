الخوري: مبادرة الشرق الأوسط الخضراء تصب في اتجاه تقليل أضرار التغيرات المناخية..فيديو

أكد دكتور طارق الخوري، المنسق الإقليمي للأمم المتحدة ببرنامج تغير المناخ، أن مبادرة الشرق الأوسط الخضراء تصب في اتجاه التكيف وكذلك التخفيف لتقليل أضرار التغيرات المناخية.



وقال طارق الخوري، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”،تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن السيناريو الأفضل للعمل المناخي المعزز بتوزيع الالتزامات لتخفيض الانبعاثات بنسبة 30%





وتابع المنسق الإقليمي للأمم المتحدة ببرنامج تغير المناخ، أن الية تنفيذ أجندة المؤتمر يعود للدول الموقعة على اتفاقية المناخ



خفض الانبعاثات.

وأشار طارق الخوري إلى أن كلمة الرئيس السيسي ركزت على الإنسان، مؤكدا أنه ونأمل في سرعة تنفيذ الإلتزام التمويلي لخفض الانبعاثات.





