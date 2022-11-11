خالد نجيب: الهيدروجين الأخضر هو مستقبل الطاقة وسيكون بديلا عن البنزين ..فيديو

أكد المهندس خالد نجيب، رئيس شركة هيدروجين مصر، أن الشركة منصة كاملة لتوصيل تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر للشركات المحلية والعالمية.

وقال خالد نجيب، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، أن الهيدروجين الخضر وقود صديق للبيئة، مؤكدا أنه يمكن استخدامه مصدر بديل للوقود الحيوي وليس لديه أي انبعاثات كربونية.

وتابع رئيس شركة هيدروجين مصر، أنه تقابلت مع شركات من أكثر من 100 دول، مؤكدا أن الكل يبحث عن الاستثمار في مصر بعد الانبهار بتنظيم المؤتمر.

بأسرع وقت

وأشار خالد نجيب إلى أن مستقبل الطاقة هو الهيدروجين الأخضر، مؤكدا انه سيكون بديل عن البنزين بأسرع وقت.