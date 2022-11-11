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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبعوث الشباب لرئاسة COP 27: جعلت التغير المناخي جزءا من المناهج الدراسية .. فيديو

الدكتورة أمنية العمراني،
الدكتورة أمنية العمراني، مبعوث الشباب لرئاسة COP 27

أكدت الدكتورة أمنية العمراني، مبعوث الشباب لرئاسة COP 27، أن أول نسخة في تاريخ  كوب بوجود مبعوث المؤتمر للشباب لأن مصر تهتم بتمكين الشباب.

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وقالت أمنية العمراني، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنها حضرت كوب 24 في بولندا، وعملت على جعل التغير المناخي جزء من المناهج الدراسية وهو ما تم تطبيقه في جامعة عين شمس.

وتابعت مبعوث الشباب لرئاسة COP27، أن  التغيرات المناخية تؤثر على المحاصيل الزراعية وعلى المياه والهواء والصحة العامة والنفسية للبشر.

الدول المتأثرة على الدول المؤثرة

وأشارت  أمنية العمراني إلى أن استضافة مصر لكوب 27 فخر لنا وأعطى الفرصة لإبراز صوت الدول المتأثرة على الدول المؤثرة، مؤكدة أنه لأول مرة يكون هناك جناح للأطفال والشباب بالمنطقة الزرقاء بمؤتمر كوب 27 .

أمنية العمراني cop 27 جامعة عين شمس المناهج الدراسية مصر

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