المرة الثالثة بنفس الشهر.. إضرابات جديدة تشل شبكة السكك الحديد في بريطانيا

قال مراسل قناة الغد في لندن، إن قطاع السكك الحديدية في عموم المملكة المتحدة يعاني من شلل شبه تام جراء الإضراب الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 90% لكل الخطوط من وإلى العاصمة لندن، بإستثناء 3 خطوط غير حيوية فقط مستمرة في العمل.

وأوضح، أن الإضراب أثر بشكل كبير في بريطانيا على حركة التنقل للموظفين وخصوصا في ساعات العمل كما أثر على حركة السيارات الأجرة التي استخدمت كبديل للقطارات مما تسبب في حالة اكتظاظ شديد في حركة المرور والمواصلات.

وأشار إلى أن هذا الإضراب هو الثالث في غضون 10 أيام ، وذلك كوسيلة ضغط تتبعها النقابات لرفع الأجور بأكثر من 10%، حيث أن تكلفة المعيشة ارتفعت إلى 14%.

ونفذت نقابات موظفي السكك الحديدية تهديدها بإضراب شبه شامل في البلاد من أجل الضغط على شركات خطوط السكك الحديدية برفع الأجور، ومنذ يونيو الماضي بدأت الإضرابات في قطاع القطارات، لكن ارتفعت حدتها هذا الشهر مسجلة الإضراب الثالث خلال عشرة أيام فقط.

وذكر أن نقابات الممرضين وقعت أيضا على إضراب آخر، مما يشير إلى أن بريطانيا سوف تشهد سلسلة من الإضرابات خلال الفترة المقبلة .