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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز إحياء ليلة الجمعة بالتهجد وقراءة القرآن.. المفتي السابق يجيب

صدى البلد

هل يجوز إحياء ليلة الجمعة بالتهجد وقراءة القرآن.. أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية،  وأجاب قائلا: لا يوجد حديث في السنة النبوية يحرم ذلك الأمر، ولم يقل أحد من الفقهاء بدعة هذه العبادة في ليلة الجمعة المباركة .

وأضاف جمعة في فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية قائلا: قيام الليل من العبادات الجميلة التي يحبها الله ورسوله وما أجمل أن تكون هذه العبادة في ليلة الجمعة ، ناصحا المتصلة بالمواظبة على هذه الطاعة والتقرب بها إلى الله عز وجل .

أفضل دعاء يوم الجمعة

اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

 

اللهم يا حي يا قيوم ، يا ذا الجلال والإكرام ، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك ، الأحب إليك الذي اذا دعيت به أجبت ، وإذا استرحمت به رحمت ، وإذا استفرجت به فرجت ، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين والى أعلى درجاتك سابقين ، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني الى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك أستعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد ، وأستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك ، وأعزهم من عذابك ، ولك الحمد ، وصلى اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين .

أسأل الله في يوم الجمعة أن يحبّب صالح خلقه فيك، ومن يد نبيّه يسقيك، وفي الجنة يؤويك، وبالرحمة يحتويك، وبقضائه يرضيك، وبفضله يغنيك، ولطاعته يهديك، ومن عذابه ينجيك، ومن شر الحسّاد يكفيك.

بسم الله أصبحنا وأمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأنّ الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث مَن في القبور.

 يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم .. سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.

علي جمعة ليلة الجمعة أفضل دعاء يوم الجمعة

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