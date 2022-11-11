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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يُكمل عقد المتأهلين للدور الرابع بكأس الرابطة الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

تأهل  مانشستر يونايتد للدور الرابع في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة لكرة القدم، عقب فوزه المثير بأربعة أهداف مقابل هدفين على ضيفه أستون فيلا، يوم الخميس، في الدور الثالث للمسابقة.

 وعلى ملعب (أولد ترافورد)، انتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، بعدما أخفق لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي سنحت لهم إلى أهداف، على عكس الشوط الثاني، الذي اتسم بالإثارة والمتعة والأهداف منذ اللحظة الأولى.

 وبادر أولي واتكينز بالتسجيل لمصلحة أستون فيلا في الدقيقة 48، غير أن الفريق الضيف لم يهنأ بتقدمه طويلا، بعدما أدرك مانشستر يونايتد التعادل من خلال أنتوني مارسيال في الدقيقة التالية.

 وعاد أستون فيلا للتقدم من جديد بهدف جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 61.

 وسرعان ما تعادل مانشستر يونايتد من جديد، عقب تسجيل ماركوس راشفورد الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 67.

 وأنهى مانشستر يونايتد اللقاء لمصلحته في النهاية، بعدما أحرز برونو فيرنانديز وسكوت مكتوميناي الهدفين الثالث والرابع للفريق في الدقيقتين 78 و90 على الترتيب، في مباراة شهدت غياب كريستيانو رونالدو بداعي المرض.

 بتلك النتيجة، ثأر مانشستر يونايتد لخسارته 1 / 3 أمام أستون فيلا، يوم الأحد الماضي، على ملعب (فيلا بارك) ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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